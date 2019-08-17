Süper Lig'in açılış maçında Denizlispor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Fernando Muslera maç sonrasında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ligin başlarında bu tip skorların olabileceğini dile getiren tecrübeli file bekçisi “İlk haftalarda bu tip kazalar olabiliyor. Yukatel Denizlispor’un gösterdiği performansı ve aldığı sonucu küçümsememek lazım. İkinci ligden geldiler, kaybedecekleri bir şey yoktu. Bugün de çıkıp sonuna kadar mücadele ettiler" dedi.

Kötü oynadıklarını vurgulayan Muslera, "Takım olarak kötü bir maç çıkardığımızı kabul etmek gerekiyor. Seyredenler de bunu görmüştür. 300 tane kamera çekiyor, futboldan anlamaya gerek yok. Bunu inkar edemeyiz. Çok fazla sebepleri irdelemekten ziyade bu maçı kenara bakıp yolumuza bakmamız gerekiyor. Önümüzde uzun bir yol var, haftaya kendi evimizde oynayacağız" yorumunda bulundu.

Transferlerle ilgili de konuşan Muslera, "Yeni gelen arkadaşlarımız var, onların adaptasyon süreci devam edecek. Onların da takıma katılmasıyla birlikte kendi taraftarımızın önünde daha iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz. Dediğim gibi bugün iyi mücadele eden bir Yukatel Denizlispor vardı. Evet kaçırdığımız bir penaltı, gördüğümüz bir kırmızı kart var ama bunları bir kenara bakıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.