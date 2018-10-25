Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından kaleci Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir maç olduğunu ifade eden Muslera, "Şampiyonlar Ligi'nde puan almak çok çok önemli. Zor bir maçtı mutlaka. Taktik seviyesi yüksek bir rakibe karşı oynadık. İlk yarının belirli bölümünden sonra taktik değişikliğe gittik" diye konuştu.

Galatasaray'da 30. Şampiyonlar Ligi maçına çıkarak Popescu ile bunu başaran 2. oyuncu olan Muslera, "Bu büyük kulübün, bu büyük camianın tarihine geçtiğim için çok çok mutluyum. İlk geldiğimden beri yapılan yardımlar ortada. Taraftarlar beni çok seviyor ve ben de %100'ümü vererek karşılık vermeye çalışıyorum. Burada çok mutluyum" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ