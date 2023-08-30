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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera: “Tüm kulübün hayali Şampiyonlar Ligi’nde yer almaktı” - Galatasaray Haberleri

        Fernando Muslera: “Tüm kulübün hayali Şampiyonlar Ligi’nde yer almaktı”

        Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu dile getirerek, "Tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 02:13 Güncelleme: 30.08.2023 - 02:13
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        "Tüm kulübün hayali"
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Molde ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi ve Angelino’nun golleri ile Norveç temsilcisi karşısında 2-1 galip gelerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına yükseldi. Galatasaray’da tecrübeli eldiven Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm takım olarak Şampiyonlar Ligi’nde yer almak istediklerini söyleyen 37 yaşındaki kaleci, “Geçen seneden şampiyon olarak başladığımız bir çalışmaydı aslında bu. Kulüpteki herkesin hayaliydi. Yönetimin, oyuncuların, taraftarın ve tüm kulübün hayali Şampiyonlar Ligi’nde yer almaktı. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak bütün takımların da hayalini süsler açıkçası. Zorlandığımız anlar oldu ama biz çalışmaya devam ederek kendimizi geliştirdik. Hatalarımızı düzelterek istediğimiz şeyin ilk adımını başarmış olduk” diye konuştu.

        “Tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz”

        Tüm kulvarlarda iyi performans sergilemek istediklerini vurgulayan Muslera, “Hep söylüyorum; maçın adamı takımdır. Henüz sakat olan ve takımdan ayrı olan takım arkadaşlarımız da var. Milli maç arasından sonra tüm ekip yeniden bir araya gelecek. Tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Süper Lig de UEFA Şampiyonlar Ligi de bizim için çok önemli. İki kulvarda da en üst düzeyde performans sergilemek istiyoruz. Bu durum için Erden Bey ve yönetim de çok çaba sarf ediyorlar. Bu sezon üst düzey oyuncular takıma katıldı. Sahada iyi performans sergileyerek bunun karşılığını vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

        Takımın tam olarak hazır olma süreci ile ilgili soruyu da yanıtlayan Fernando Muslera, “Önceki yıl, sonraki yıl diye ayırmayı çok sevmiyorum. Ama geçen sezonun başında da kötü bir başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu sezon başlangıcında da sakat gelen oyuncularımız oldu. Milli maçlar için verilecek aradan sonra çok iyi çalışacağız ve eksik olan yönlerimizi geliştireceğiz. Takımın gelişimini olumlu yönde etkileyecek birçok maç oynayacağız. Bu formayı savunmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu forma en değerli ve en büyük forma” ifadelerini kullandı.

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