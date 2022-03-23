Fernando Santos: Final tadında olacak

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Portekiz teknik direktörü Fernando Santos, " Yarın bizim için final tadında bir maç olacak." dedi.

Fernando Santos konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kaliteli futbolcuları var, kalpleriyle oynuyorlar. Sırbistan maçını daha iyi oynayabilseydik şu an burada olmayacaktık. Ancak geriye dönüp aynı şeyleri konuşmanın faydası yok. Türkiye maçına odaklandık. Takım ne yapması gerektiğini biliyor. Türk futbolu harika bir yere sahip ve kaliteli futbolcuları var. Agresif bir yapıda kalpleriyle oynuyorlar.

"VEREBİLECEĞİMİZİN EN İYİSİNİ VERECEĞİZ"

Türkiye'nin zayıf ya da güçlü yönlerini futbolcular belirleyecek. Türk futbolu da harika bir yere sahip, çok kaliteli ve yaratıcılar. Agresif bir yapıya sahipler, kalpleriyle oynuyorlar. Onlar da kendi ülkeleri için oynayacaklar. Onlar gibi güçlü olmalıyız

Yarın Türkiye karşısında futbolcularımın 11 milyon vatandaşımız için oynayacaklarını biliyorum. Verebileceğimizin en iyisini vereceğiz.