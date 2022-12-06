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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'ya gözdağı verdi! Yıldız futbolcunun Güney Kore maçındaki hareketleri üzerine konuşan Santos'un sözleri gündeme oturdu

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  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz ile İsviçre bu akşam karşı karşıya gelecek.
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesinde ise Portekiz'de gündem Cristiano Ronaldo...

     
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    Al-Nassr ile 500 milyon Euro'luk sözleşme imzalamaya hazırlandığı öne sürülen yıldız futbolcunun transferi kadar, Güney Kore maçındaki hareketleri de konuşuluyor.
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    Güney Kore ile oynanan grup maçının 65. dakikasında oyundan alınan Cristiano Ronaldo, bu karara tepki göstermişti.

     
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    Oyundan çıkmasından duyduğu memnuniyetsizlikle saha kenarına gelen 37 yaşındaki futbolcunun görüntüsü de gündeme oturmuştu.

     
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos da konuya dair açıklamalar yaptı ve Ronaldo'ya gözdağı verdi.

     
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    Ronaldo'nun hareketleriyle ilgili olarak konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Fotoğrafları gördüm evet. Hoşuma gitmedi, hepsi bu kadar. Hiç hoşlanmadım" ifadelerini kullandı.
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    Maça odaklandıklarını vurgulayan Santos, "O konu, orada kapanmıştır. Bu tarz meseleler kapalı kapılar ardında çözülür. Şimdi herkes bunu konuşmayı bırakıp maça konsantre olmalı" dedi.

     
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    KAPTANLIĞINI ALABİLİR

    Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığıyla ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan Santos "Kaptana stada ulaştığımızda karar veriyorum, öncesinde değil. Her zaman ne yaptıysam yarın da onu yapacağım" dedi.
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    PORTEKİZ HALKI DA İSTEMİYOR

    Gruptaki üç maça da 11'de başlayan ve bir gol atan yıldız futbolcu, WhoScored'un istatistiklerine göre grup aşamasının en kötü 11'inde yer aldı.
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    İsviçre ile karşılaşacak Portekiz'de taraftarların büyük bir kısmı Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de görmek istemiyor.

     
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    A Bola tarafından yapılan ankete katılan Portekizli futbolseverlerin, yüzde 70'lik bölümü Ronaldo'nun karşılaşmaya ilk 11'de çıkmaması yönünde oy verdi.

     
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    REKOR SÖZLEŞME!

    Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan gelen teklifi kabul etti. Marca'nın haberine göre; 1 Ocak'tan itibaren CR7, Al-Nassr'ın teklifini kabul etti.

     
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    Manchester United'ın sözleşmesini fesh ettiği Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon euro gelir elde edecek.
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    Cristiano Ronaldo, sezon başına 200 milyon euro net maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi rekorunu da güncelleyecek.

     
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    Cristiano Ronaldo'nun Arap kulübünden kazanacağı yıllık 200 milyon euro'nun içinde maaşın dışında reklam anlaşmalarının da yer alacağı belirtildi.
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    Portekizli süperstarın sözleşmesi, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından resmen duyurulacak.
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    TANIDIKLARIN TAKIM ARKADAŞI OLACAK

    Ronaldo, Al-Nassr'da Türkiye'den tanıdığımız Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar ile takım arkadaşı olacak. Ronaldo'nun teknik direktörlüğünü ise Fransızlar'ın ünlü teknik adamı Rudi Garcia yapacak.

     
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, kariyerine Sporting Lizbon'da başladı. 2003'te transfer olduğu Manchester United'da adını tüm dünyaya duyuran Ronaldo, 2009 yazında 94 milyon euro karşılığı Real Madrid'e transfer oldu. 9 yıllık İspanya kariyerinin ardından 2018'de 117 milyon euro bonservisle Juventus'a transfer oldu. Ronaldo, 2021'de ise Manchester United'a geri döndü.
  • Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı!

    5 kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez İngiltere Premier Lig, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez Serie A şampiyonlukları da yaşadı.

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