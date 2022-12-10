Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kupası 2022
ABONE OL

Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo yanıtı

Fas'a yenilerek 2022 Dünya Kupası'na veda eden Portekiz'in teknik direktörü Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'nun yedek kalmasıyla ilgili kararına yönelik soruyu yanıtladı

Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo yanıtı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırırken Portekiz'de ise Fernando Santos'un Cristiano Ronaldo seçimi gündem oldu.

Mücadele öncesinde Portekizli yıldızın milli takımdan ayrılmak istediğine dair kendisine hiçbir şey söylemediğini belirten Fernando Santos bu maçta da 37 yaşındaki futbolcuyu yedek başlattı.

Oyuna 52. dakikada dahil olan Cristiano Ronaldo 1-0'lık mağlubiyet sonrasında soyunma odasına gözyaşlarıyla veda ederken Fernando Santos da basın toplantısında Ronaldo'yla ilgili soruyu yanıtladı.

Ronaldo'yu 11'de başlatmadığı için pişman olup olmadığı sorulan Fernando Santos "Pişman değilim" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hırvat model Ivana Knoll yine sahnede! Katar'da büyülemeye devam ediyor | Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Ivana Knoll yine sahnede!
Fas Portekiz MAÇ ÖZETİ İZLE! Fas, Portekiz'i eleyerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi
DÜNYA KUPASI 2022 Fas destanı!
CANLI YAYIN | İngiltere - Fransa maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası İngiltere - Fransa maçı TRT 1 canlı izle
DÜNYA KUPASI 2022 11'ler belli oldu!
Arjantin'in yıldızı Messi'den Hollandalı Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"
DÜNYA KUPASI 2022 Messi şoke etti! "Ne bakıyorsun aptal"
Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'den iki rekor birden!
DÜNYA KUPASI 2022 Messi'den iki rekor birden!
Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar
DÜNYA KUPASI 2022 Arjantin sokaklara döküldü!
Shakira'dan Fas paylaşımı
DÜNYA KUPASI 2022 Shakira'dan Fas paylaşımı
Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Sokaklara döküldüler!
Youssef En-Nesyri attı secdeye yattı - 2022 Dünya Kupası maçları
DÜNYA KUPASI 2022 Golünü attı secdeye yattı
Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Fas tarih yazdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.