2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırırken Portekiz'de ise Fernando Santos'un Cristiano Ronaldo seçimi gündem oldu.

Mücadele öncesinde Portekizli yıldızın milli takımdan ayrılmak istediğine dair kendisine hiçbir şey söylemediğini belirten Fernando Santos bu maçta da 37 yaşındaki futbolcuyu yedek başlattı.