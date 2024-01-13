Fernando Santos'tan flaş mesaj!

"Beşiktaş taraftarlarının harika ve çok etkileyici olduğunu biliyordum. Yıllarca çalıştığım, tanıdığım, arkadaşım olan birçok futbolcu burada oynadı. Sadece geldiğim için değil önceden de buradaki atmosferi bana anlatıyorlardı. Taraftarımızla güçlü olmak zorundayız"

"Beşiktaş taraftarının sevgisi ve etkisini gördüğümde şaşırmadım. Taraftar, yönetim, teknik ekip ve futbolcular yeniden aile ortamını kurmalı. Bunu da yaptığımızı hissediyorum. Bunu yaptığımızda gerçekten başarılı olacağız. Oyuncularımı birkaç gün içinde gözlemlediğimde biraz gerginlerdi. İç sahadaki son 3 maç kaybedilmişti. Bu da çok normal bir durum değil. Onlarla farklı konuşmalar yaptım. Özellikle tüm sorumluluğun bana ait olduğunu belirttim.

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"Taraftarları da anlıyorum. Bazen haklı olarak oyunculara tepki gösteriyorlar. Bir şey diyemiyorum ama hep destek istiyorum. Bir sıkıntı varsa baş sorumlu her zaman hocadır. Sahada 90 dakika boyunca oyuncularımıza iyi reaksiyon göstermelerini istiyorum. Haklı oldukları durumlar var. Takım bazen kötü işler yapabiliyor ama onların bize yardım etmesi gerekiyor. Oyuncularıma maçtan önce, 'Bizim stadımızda kimse bizden daha çok koşamaz, savaşamaz. Her zaman her şeyin en iyisini biz yapmak zorundayız. Ancak böyle kazanırız.' dedim. Taraftarlarımızın bana olan sevgisi ve desteği çok önemli. Lütfen aynısını sürekli oyuncularımıza da versinler."