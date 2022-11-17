İtalya'da yayın yapan La Gazzetta çello Sport'un haberine göre Ferrari'de Scuderia Ferrari Genel Müdürü ve Takım Patronu Mattia Binotto'nun takım patronluğu görevinden alınacağı iddia ediliyordu.

La Gazzetta'nın haberine göre John Elkann'ın artık Binotto'nun başta olmasını istemediği, bundan ötürü de 1 Ocak itibariyle görevinin başında olmayacağı belirtilmişti. Görev için Vasseur'ün seçildiği de çok netti. Benzer bir haber dün AutoHebdo tarafından da yapılırken Ferrari'den bir açıklama geldi.