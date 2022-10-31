Formula 1 takımlarından Ferrari, 2022 sezonunda hayal kırıklıkları yaşamaya devam ediyor. İtalyan ekibi, Meksika Grand Prix'sinde zirvenin çok uzağında kaldı.

Son süreçte hızını kaybetmiş görünen Ferrari'de pilotlardan Carlos Sainz podyumun 40 saniye gerisinde kalırken Charles Leclerc de lider Verstappen'den 1 dakikanın üzerinde fark yedi.

İspanyol sürücü aracın eskisi gibi hızlı olmadığını dile getirirken "Aracı sürmek zordu. Ve normalde sürüş zor olduğunda, Austin'de olduğu gibi turları bir araya getirmek zordur. Bugün, araçtan maksimum performansı çıkardığımı düşünüyorum. Ancak bu yeterli gelmedi" ifadelerini kullandı.

Meksika Grand Prix'sinin deniz seviyesinden 2 bin metre yukarıda olduğunu vurgulayan pilotlar aerodinamik ve motor performansının düşüklüğünü de buna bağladı.

Leclerc ise "Bugünün zor olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum, inanılmaz derecede zorlandım. Mercedes ve Red Bull'a kıyasla çok yavaştık. Gerçekten olan biteni incelememiz gerekiyor. Çok yalnız bir yarış geçirdik, dürüst olmak gerekirse bugün yapabileceğimiz fazla bir şey yoktu." dedi.