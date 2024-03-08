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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Ferrari pilotu Sainz, rahatsızlığı nedeniyle Suudi Arabistan Grand Prixsi'nde yarışamayacak - Motor Sporları Haberleri

        Ferrari pilotu Sainz, rahatsızlığı nedeniyle Suudi Arabistan Grand Prixsi'nde yarışamayacak

        Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın apandisit teşhisi konduğu için ameliyat edileceği açıklandı. Bu haftaki yarışta Ferrari'nin genç yeteneği Oliver Bearman, Carlos Sainz'ın yerine yarışacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:12 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:12
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        Sainz'a ameliyat şoku
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        Formula 1 takımlarından Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, apandisit rahatsızlığı nedeniyle Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarışamayacak.

        Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, ameliyat edilecek Sainz'ın yerine takımın 18 yaşındaki rezerv sürücüsü Oliver Bearman mücadele edecek.

        Bahreyn'de düzenlenen sezonun ilk F1 yarışında Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

        Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın saat 20.00'de yapılacak.

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