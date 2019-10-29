Yaşamını İtalya'da sürdüren ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı olan 'Commendatore'ye (Komutan) layık görüldü. Özpetek'e nişanı, İtalya Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesi uyarınca verilecek. Özpetek, nişanı 4 Kasım'da Roma Valiliği'nde düzenlenen törende alacak.

Ferzan Özpetek, 2008'de insanlık ve çevreciliğe yaptığı hizmetlerden dolayı da dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından verilen İtalyan Yüksek Liyakat Nişanı olan 'Stella di Solidarieta'yı (Dayanışma Yıldızı) almıştı. Özpetek ayrıca İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen 34'üncü Akdeniz Sineması Valencia Film Festivali'nde de 'Onur Ödülü'ne layık görüldü. Festival Direktörü Eduardo Guillot, Özpetek'in Akdeniz karakteri taşıyan, duygusallık yanı ağır basan ve ön yargısız bir sineması olduğunu belirterek deneyimlere dayanan, evrensel sorunları ele alan filmlere imza attığın ifade etti. 24 Ekim - 3 Kasım arasında gerçekleşen festivalde Ferzan Özpetek'in 1997'deki ilk filmi Hamam'dan bugüne kadar çektiği 12 filminin tamamı gösterilecek.