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Venedik Film Festivali özel bölümü olan İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği (SIAE), 'Yazarlar Günü Ödülü'nü Ferzan Özpetek'e verdi. Dernek, "Ödül bu yıl, ülkesinin ihtişamlı görüntüleriyle, sıcak ve içten hikâyeleriyle, 20 yıldır günlük hayatımızın adeta fotoğrafını çeken, farklı anlatım dillerini ustaca kullanan, ünlü lirik eserleri yorumlayan, besteciler ve yorumcularla yaptığı iş birliğiyle filmlerine ayrı bir tat kattığı için Ferzan Özpetek'e verildi" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz yıl İtalya'nın usta yönetmeni Marco Bellocchio'ya verilen ödüle bu yıl Ferzan Özpetek'in layık görülmesinin bir nedeni de, yönetmenin edebiyat dünyasındaki başarısı oldu. İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği yaptığı açıklamada; "Yeni romanı 'Bir Nefes Gibi' satış rekorları kıran Özpetek'i ödüllendirmek, bizi modern aileye alıştıran, unutulmuş gelenekleri hatırlatan ve sanatıyla bizi yeni milenyuma taşıyan özel bir bakışı ödüllendirmek demek" olarak yorumladı. Ferzan Özpetek ödülünü, 3 Eylül'de Venedik'te düzenlenecek törenle alacak