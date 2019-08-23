Festival Fazıl Say ile başladı

Bodrum Müzik Festivali, 15'inci yılında Türkiye ve dünyadan önemli müzisyenleri ağırlamaya devam ederken, kariyerinin henüz başında olan genç yeteneklere de desteğini sürdürüyor. Bodrum Müzik Festivali D-Marin Turgutreis'te; Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası'nın Fazıl Say'a Beethoven'ın 3'üncü piyano Konçertosu'nda eşlik ettiği konserle başladı. Say'ın engin deneyimiyle, genç şef Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası'nın dinamizminin birleştiği Açılış Konseri'ni 4 bini aşkın kişi izledi.

Festivalin 'Onur Ödülü', başlangıcından bugüne dek Bodrum Müzik Festivali'ne verdiği büyük destekle, Bodrum'un sanatsal açıdan tanınırlığına katkıda bulunan Fazıl Say'a takdim edildi.

Sanat Danışmanlığını Tuğçe Tez'in üstlendiği Bodrum Müzik Festivali dört gün boyunca, Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı'nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları ağırlarken, aynı zamanda Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası ve Finlandiya'nın olağanüstü tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Sväng gibi topluluklara da ev sahipliği yapacak.

Bodrum Müzik Festivali'nden elde edilen gelirler bu yıl da maddi imkanı yetersiz otizmli çocukların eğitimi için kullanılmaya devam ediyor. 2010'dan bu yana elde edilen 2 milyon TL'yi aşkın bağış otizmli çocukların eğitim masraflarını karşıladı.