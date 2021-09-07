Festival için yurdun dört bir yanından gelenler Çukurca'ya hayran kaldı

Valilik, Kaymakamlık, Çukurca Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalde, 300'ü aşkın doğasever, fotoğraf tutkunu, sporcu ve dağcı ağırlandı. El değmemiş doğal güzellikleri, yöresel ürünleri, Zap Suyu ve vadileriyle yerli, yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçedeki festival, yurdun dört bir yanından insanları buluşturdu, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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