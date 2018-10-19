Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davayla ilgili Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Fenerbahçe’nin haksız yere uğradığı mağduriyetin giderilmesi açısından çok çok önemli bir dava." dedi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde yapılan 7. duruşma haftasının son gününde Pekin, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin hakkını sonuna kadar savunacaklarını söyleyen Fethi Pekin, şunları kaydetti:
"Yine Çağlayan'dayız. Önceki 4 gün duruşmalar Silivri’de devam etmişti. Kırmızı çizgimiz olduğunu sadece ben ifade etmiyorum. Başta Başkanımız Sayın Ali Koç, tüm yönetimimiz, camiamız, bu dava sırasında savunmalarımızı ellerinden geldiğince en üst seviyede yapan avukatlarımız da aynı görüşte. Fenerbahçe'nin haksız yere uğradığı mağduriyetin giderilmesi açısından çok çok önemli bir dava. Bir önceki duruşma haftasının son günü de ifade ettiğim gibi bu dava kadar önemli, belki daha da önemli Yargıtay'da onanmasını beklediğimiz bir karar var. O kararın bir an evvel çıkmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Daha fazla uzamadan sonuca varılmasını istiyoruz."
Yargıtay'dan çıkacak kararın da çok önemli olduğunu vurgulayan Pekin, "Oradaki sonuç çok önemli. Bu davayı da kısmen de olsa etkileyebileceğini düşünüyorum. Elimizi kuvvetlendirecektir. Yargıtay'dan 2,5 yılı aşkındır kararı bekliyoruz. Kararın artık verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Son safhasına gelmiş vaziyettedir. Beklentimiz kararın bir an evvel çıkmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Pekin, "Fenerbahçe, sütten çıkmış ak kaşık gibidir. Bu neticede bir süreçtir. Her iki davanın sonucunda da bu, kanunlar önünde de, mahkemeler önünde de, yargısal olarak da aklanma sonucuyla bitecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
Kulüp avukatı Naim Karakaya da kısa zamanda Yargıtay'ın beraat kararlarını onamasını beklediğini vurgulayarak, "Sonuçta, geciken adalet adalet değildir. Ne kadar gecikirse bu anlamda adaletsizlik hüküm sürer. Aynı cümleleri bu dosya için de söylemek istiyoruz. Bu dosyaya da Şubat 2017'de başladık ve bu hafta başından beri devam eden bir yargılama var. Bu yargılama aslında, bu konuda açılmış davaların en gerisinde kalmıştır. 107 sanığın henüz sorgusu yapılamamıştır. Lütfen bu dava bir an önce hızlandırılsın. Daha kısa aralıklarla daha uzun duruşmalar yapılsın. Bu dava bir an önce bitsin." şeklinde görüş belirtti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.