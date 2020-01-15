Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy, Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin, Sevil Zeynep Becan, Ömer Okan, Simla Türker Bayazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Turhan Şahin ve Sertaç Komsuoğlu duruşmayı Silivri´de takip ediyor.

FETHİ PEKİN: BİR İHTİMAL YARIN ARA KARAR DA ÇIKABİLİR

Davada yarın bir ara karar çıkabileceğini belirten Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Hem Başkanımız hem de yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla buradayız. Aynı zamanda taraftarlarımız da bize destek vermek için burada. Onların arasından yaklaşık 20-30 taraftarımız mahkemede duruşmayı izliyor. Bu sabah bir tanık ifadesi ile güne başladık. Bu tanık cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbetle hükümlü Cihan Oskay. Kendi ifadesini verdi. Şahsi kanaatim; tamamen tutarsız ifadeler içermekte. Şu anda duruşmaya ara verildi. Öğleden sonra devam edecek. Bu sefer de tanığa avukatlarımız vasıtasıyla sorular yönelteceğiz. Mahkemenin günü bu şekilde bitireceğini düşünüyorum. Yarın taleplerin alınması, bir ihtimal yarın ara karar da çıkabilir, muhtemel ya da cuma günü ara kararla beraber 14´üncü duruşma celsesi sona erecektir. Taraftarlarımız sağ olsunlar. Hem destekleri için hem de düzgün bir şekilde, Fenerbahçeliliğe yakışır bir şekilde burada bizleri temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerimize de son derece yardımcı oluyorlar. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.