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Sultan 2. Abdülhamid'in koleksiyonundan ve İslam Konferansı Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi arşivinden derlenerek hazırlanan, geneli 1800'lü yılların sonlarında çekilmiş fotoğraflardan oluşan "Tarihi fotoğraflarla Edirne" albümünde yer alan fotoğraflar, aynı açıyla AA muhabiri tarafından yeniden çekildi. Katalogda yer alan fotoğraflar, Basile Kargopoulo ve Dimitri Michailides imzasını taşıyor. Kargopoulo, Edirne'nin bilinen en eski fotoğrafçılarından. Edirne'de açtığı fotoğraf stüdyosunu daha sonra İstanbul'a taşıyan Kargopoulo, Serfotograf-i Hazreti Şehriyari oldu. Osmanlı-Rus Savaşı'nda Edirne'ye yerleşen Dimitri Michailides ise 1915 yılına kadar stüdyosunda faaliyet gösterdi.
Eski Cami
Eski Cami
Makedon Kulesi
Makedon Kulesi
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Selimiye Cami
Selimiye Cami
Selimiye Cami
Selimiye Cami
Muradiye Cami
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II. Bayezid Külliyesi
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Adalet Kasrı
Eski Cami
Eski Cami
Tunca Köprüsü
Tunca Köprüsü
Yalnızgöz Köprüsü
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Kadirhane Tekke Sokak
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