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Fethinin 658'inci yılında dünden bugüne Edirne

Giriş: 02.05.2019 - 15:49 | Güncelleme:  AA

58'inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlan Edirne'nin ilk fotoğrafçılarının fotoğraflarını çektiği yerler, AA muhabirince aynı açıyla yeniden çekildi

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    Sultan 2. Abdülhamid'in koleksiyonundan ve İslam Konferansı Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi arşivinden derlenerek hazırlanan, geneli 1800'lü yılların sonlarında çekilmiş fotoğraflardan oluşan "Tarihi fotoğraflarla Edirne" albümünde yer alan fotoğraflar, aynı açıyla AA muhabiri tarafından yeniden çekildi. Katalogda yer alan fotoğraflar, Basile Kargopoulo ve Dimitri Michailides imzasını taşıyor. Kargopoulo, Edirne'nin bilinen en eski fotoğrafçılarından. Edirne'de açtığı fotoğraf stüdyosunu daha sonra İstanbul'a taşıyan Kargopoulo, Serfotograf-i Hazreti Şehriyari oldu. Osmanlı-Rus Savaşı'nda Edirne'ye yerleşen Dimitri Michailides ise 1915 yılına kadar stüdyosunda faaliyet gösterdi.

    Eski Cami

     

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    Eski Cami

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    Makedon Kulesi

     

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    Makedon Kulesi

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    Meriç Köprüsü

     

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    Meriç Köprüsü

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    Selimiye Cami

     

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    Selimiye Cami

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    Selimiye Cami

     

  • 10Fethinin 658'inci yılında dünden bugüne Edirne
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    Selimiye Cami

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    Muradiye Cami

     

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    Muradiye Cami

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    II. Bayezid Külliyesi

     

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    II. Bayezid Külliyesi

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    Adalet Kasrı

     

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    Adalet Kasrı

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    Eski Cami

     

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    Eski Cami

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    Tunca Köprüsü

     

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    Tunca Köprüsü

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    Yalnızgöz Köprüsü

     

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    Yalnızgöz Köprüsü

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    Kadirhane Tekke Sokak

  • 24Fethinin 658'inci yılında dünden bugüne Edirne
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    Kadirhane Tekke Sokak

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