Fethiye Belediye Başkanı Karaca'dan bayrak açıklaması: Firma bize sormadan jest yapmak istemiş Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türk Bayrağı üzerine adını yazdırıp ilçedeki elektrik direklerine astırdığı iddiaları üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Firma bize sormadan jest yapmak istemiş. Yapılan doğru değildir. Anında bayrakları kaldırdık" dedi. Öte yandan Muğla Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yapıp olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari yönden soruşturma başlatıldığını duyurdu.

2019 yılında göreve gelen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı bir reklam çalışmasıyla gündeme geldi.

Türk Bayrağı Kanununa göre, ay yıldızlı bayrağının üzerine herhangi bir görsel veya yazı yazılması yasak olmasına rağmen Fethiye’nin çeşitli noktalarına bayrağın üzerine ad, soyad, ünvan ve Fethiye Belediyesi'nin logosunu bastırılarak şehrin farklı noktalarına asıldı.

Bunu gören yurttaşlar ise duruma tepki gösterdi.

VALİLİK SORUŞTUMA BAŞLATTI

Muğla Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yapıp olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari yönden soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada “Fethiye ilçemizde ana caddeler üzerindeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına şanlı bayrağımızın üzerine Fethiye Belediye Başkanının adının ve Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununa aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır” denildi.

BAŞKAN KARACA: BİZE SORMADAN ASMIŞLAR

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bayrağa isim yazılmasının doğru olmadığını belirtti. Karaca, “Bizim ile alakası olmayan bir durum. Bayrak üzerine bir isim ve logo olamaz. Firma bize sormadan jest yapmak istemiş. Yapılan doğru değildir. Anında bayrakları kaldırdık. Bayrak, Cumhuriyet ve vatan bizim için çok önemlidir. Bayrak üzerinden asla bir reklam olamaz. Bu kabul edilemez” dedi.