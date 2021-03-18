Fethiye Belediye Başkanı, şoförü ve trafikte tartıştıkları tatilcinin yargılanmasına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Fethiye Belediye Başkanı, şoförü ve trafikte tartıştıkları tatilcinin yargılanmasına başlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü ile trafikte tartıştıkları tatilcinin karşılıklı şikayetleri sonrası açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Fethiye Belediye Başkanı, şoförü ve trafikte tartıştıkları tatilcinin yargılanmasına başlandı
AA

Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Belediye Başkanı Karaca'nın avukatı Mustafa Barış Güler ve şoförü Barış Mete ile ilçeye tatile geldiği sırada darbedildiğini, aracına zarar verildiğini iddia eden Murat Çağlar Özbakır'ın avukatı Yaman İyiöz katıldı.

Özbakır'ın avukatı Yaman İyiöz, olayın yaşandığı gün Belediye Başkanı Alim Karaca'nın hayatın olağan akışına aykırı hareket ettiğini öne sürdü.

Karaca'nın olayın ardından katıldığı yerel televizyon kanalındaki programda kendisine siyasi komplo kurulduğunu söylediğini belirten İyiöz, bunun kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

İyiöz, "Müvekkilim Özbakır'ın siyasetle hiçbir bağlantısı yok. Karaca, kendisinin trafikte tacize uğradığını söylüyor fakat görüntülerde tam tersi olaylar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, İyiöz'e "Karşı taraftan mala zarar verme konusunda talebiniz var mı?" diye sordu. Bunun üzerine avukat İyiöz de "Daha önce de uzlaşmada 'Bizim zararımızı karşılayın ve bizden özür dileyin.' demiştik ancak karşı taraftan bir cevap alamadık." karşılığını verdi.

Müşteki sanık Barış Mete de daha önceki ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla düzenlenen törende olması nedeniyle duruşmaya katılamadığı belirtildi.

Mahkeme, hasar miktarının kesin olarak tespitini isteyerek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kız arkadaşıyla ilçeye tatile gelen Çağlar Özbakır (30),30 Ağustos 2020'de otomobiliyle trafikte seyir halindeyken makam aracında olan Fethiye Belediye Başkanı ve şoförüyle tartışmıştı. Özbakır, tartışma sonrasında kendisini takip eden Fethiye Belediye Başkanı ile şoförünün hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını, otomobiline de zarar verildiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

Başkan Karaca ve şoförü Mete de hakarete uğradıkları iddiasıyla Özbakır hakkında şikayette bulunmuştu.

Soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede Karaca ve şoförü Mete'nin "mala zarar verme", "hakaret", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 2 yıl 7'şer aydan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmiş, Özbakır hakkında ise Karaca ve Mete'ye yönelik "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME