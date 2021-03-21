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Fethiye'de 2 yaşındaki kayıp çocuk, kazadan polisin dikkatiyle kurtuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis, kaza tehlikesi geçiren kayıp çocuğu kurtararak ailesine ulaştırdı

Fethiye'de 2 yaşındaki kayıp çocuk, kazadan polisin dikkatiyle kurtuldu
Polis, 2 yaşındaki kayıp çocuğu son anda kurtardı!
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AA

Fethiye ilçesinde bulunan Pazaryeri Mahallesi Şehit Hasan Küçükçoban Caddesi'nde devriye görevi yapan trafik ekibi, eski Tariş binası önünde yola koşan kız çocuğuna seyir halindeki motosikletin çarpmak üzere olduğunu fark ederek müdahalede bulundu.

AA'nın haberine göre; kazayı önleyen polis, yaptığı araştırmada çocuğun kayıp olduğunu belirledi.

Çevrede yapılan araştırmada aynı caddedeki bir evde yaşadığı, adının da Adal Eftal Ulutaş (2) olduğu belirlenen çocuk, ekiplerce ailesine teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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