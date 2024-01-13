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        Haberler Yaşam Fethiye'de dalgıçlar su altında oltayla temsili balık avladı

        Fethiye'de dalgıçlar su altında oltayla temsili balık avladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dalgıçlar suyun altında oltayla temsili balık avladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 09:37 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:37
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        Su altında oltayla temsili balık avı
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        İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş beraberinde Berat Hünkar Odabaş ve Barış Safran, Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinliğe dalış gerçekleştirdi.

        Dalış yapan grup şemsiye açtıkları su altında balıkçı yeleği giyerek, ellerinde olta ve kovayla temsili balık avı yaptı.

        Dalgıçların su altındaki ilginç görüntüsü su altı kamerasıyla kaydedildi.

        Geçen yazın sorunsuz geçtiğini belirten Dalış eğitmeni Önder Diktaş, yeni sezonun provasını ilginç bir görüntüyle yaptıklarını söyledi.

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        #su altında oltayla balık avı
        #Fethiye
        #Muğla
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