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        Haberler Gündem Fethiye'de feribotta 17 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Fethiye'de feribotta 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde feribotta biri çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:40 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:40
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        Feribotta 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şehir hatlarındaki yolcu feribotunda Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi personelince denetim gerçekleştirildi.

        Denetimde, biri çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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