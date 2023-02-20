Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Seda Bektaşoğlu'nun kullandığı otomobil ile Süleyman Albayrak yönetimindeki otomobil Fethiye-Antalya karayolu Çamköy kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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