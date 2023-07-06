Fethiye'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, iş yerinde masa üzerinde 950 lira ile iskambil kağıtları ele geçirdi.

Kumar oynayan 4 kişi hakkında 16 bin 220 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi E.A ve H.Ö. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.