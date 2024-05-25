Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütü pilotu yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen İngiliz uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaralandı
Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1800 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan 77 yaşındaki Dennis Morton, kayalıklara düştü.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.
Paraşütü kayalıklarda asılı kalan Morton, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu alandan kurtarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Morton, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.
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