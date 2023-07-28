Muğla ve Bursa'da orman yangını!

Muğla'da orman yanıgını! Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor. Bursa'da da Uludağ eteklerinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Fethiye´nin Katrancı Koyu mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye 5 uçak, 6 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

BURSA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanın fark edilmesi üzerine bu alana Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için helikopter desteğiyle çalışmasını sürdürüyor.