Fethiye'de otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vuruldu
Muğla Fethiye'de otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli bir şüpheli tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurulan kadın yaralandı.
Barış Manço Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden A.G'ye iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından tabancayla birkaç el ateş edildi.
AĞIR YARALANDI
AA'nın haberine göre, sırtına isabet eden mermiyle yaralanan A.G, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis'e giderek yardım istedi. Sağlık ekiplerince tedaviye alınan A.G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.