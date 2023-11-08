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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fethiye'de otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vuruldu

        Fethiye'de otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vuruldu

        Muğla Fethiye'de otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli bir şüpheli tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 05:21 Güncelleme: 08.11.2023 - 05:23
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        Otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vuruldu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurulan kadın yaralandı.

        Barış Manço Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden A.G'ye iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından tabancayla birkaç el ateş edildi.

        AĞIR YARALANDI

        AA'nın haberine göre, sırtına isabet eden mermiyle yaralanan A.G, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis'e giderek yardım istedi. Sağlık ekiplerince tedaviye alınan A.G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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        #Fethiye
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