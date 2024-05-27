Fethiye'de sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri, ölen kişinin 58 yaşındaki Şenol Mert olduğunu tespit etti. Başından ve elinden yaralı olduğu öğrenilen Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde bir kişinin, iş yerinin önünde hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, ölen kişinin Şenol Mert (58) olduğunu tespit etti.
Başından ve elinden yaralı olduğu öğrenilen Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.