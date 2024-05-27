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        Fethiye'de sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri, ölen kişinin 58 yaşındaki Şenol Mert olduğunu tespit etti. Başından ve elinden yaralı olduğu öğrenilen Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:33
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        Sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu
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        Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde bir kişinin, iş yerinin önünde hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri, ölen kişinin Şenol Mert (58) olduğunu tespit etti.

        Başından ve elinden yaralı olduğu öğrenilen Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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