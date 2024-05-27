Fethiye'de sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri, ölen kişinin 58 yaşındaki Şenol Mert olduğunu tespit etti. Başından ve elinden yaralı olduğu öğrenilen Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:33 facebook

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