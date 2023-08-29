Fethiye Kalesi kazısında tiyatro ve yol ortaya çıkarıldı

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Fethiye Kalesi Kazısı Bilimsel Sorumlusu ​​​​​​​Prof. Dr. Kadir Pektaş, ilçenin içinde bulunan ve kısmen kötü durumda olan kalede iki yıldır kazı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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Çalışmalar sırasında geçen yıl bölgedeki tiyatronun tespit edildiğini hatırlatan Pektaş, "Telmessos'ta bilinen ikinci tiyatro olma ihtimali çok yüksek. Ana kayaya oyulmuş durumuyla nadir tiyatrolardan bir tanesi ve yaklaşık 500 kişilik.