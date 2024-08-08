Fethiye’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, minibüs aniden şerit değiştirince arkasından gelen otomobile çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı
Kaza, saat 18.00 sıralarında Fethiye - Muğla Karayolu Çamköy Eski Hal Kavşağı’nda meydana geldi.
Tuğba C. idaresindeki minibüs, iddiaya göre aniden şerit değiştirince arkasından gelen Yaşar T. idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü ile minibüste bulunan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.