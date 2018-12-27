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Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları hazır bulundu.
AA'nın haberine göre görüşü sorulan iddia makamı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını beyan ederek sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Sanıkların esasa ilişkin savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme, MİT'e ait tırların durdurulduğu dönemde Adana Emniyet Müdürü olan Ahmet Zeki Gürkan ile eski Personel Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Cevat Bayri, Eski Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin ve eski Çankaya İlçe Emniyet Müdürü Savaş Demirel'e 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi, tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.
TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA
Eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Metin ile farklı rütbelerden sanıklar Yakup Metin, Fatih Şahin, Mehmet Zeki Aygümüş ve Recep Kaplan'a da yine aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu sanıkların da tutukluluk hallerinin devamını hükmetti.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Birol Parla, Hakkı Bölükbaşı ve Mustafa Çelenoğlu'na 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık İbrahim Sinkil'e 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, Onur Ekizler, Ali Berat Ergül, Faruk Kaya ve Emin Aslan yine aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı. Bu sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin de devamı kararlaştırıldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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