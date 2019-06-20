Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek yargı organlarında görev yapan FETÖ'cü hakimlerin yargılandığı davalara bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu’nun oğlu hakkında “FETÖ üyesi” olduğu iddiasıyla dava açıldı.

"FETÖCÜLERİN İLETİŞİM AĞINI KULLANDI"

Özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yapan Furkan Karaloğlu hakkında yazılan iddianamede, FETÖ üyelerinin kullandığı kriptolu iletişim ağı Bylock’u kullandığı belirtildi.

BYLOCK'TA "SATIR KAYDI" VAR İDDİASI

FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan yüksek yargıçları yargılayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu’nun oğlu olan Furkan Karaloğlu Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Furkan Karaloğlu hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ üyelerinin kullandığı Bylock’ta “Satır kaydı” olduğu, aynı zamanda eşinin yakın akrabası ve halen yurt dışında firari sanık olan biriyle de telefonda görüştüğünün tespit edildiği iddianameye yansıdı.