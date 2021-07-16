FETÖ'cü Orhan İnandı'dan 'Biden' itirafı 0:00 / 0:00

DHA

DHA'nın edindiği bilgilere göre Orhan İnandı, kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İnandı örgütün ABD´de Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayın bu inancın koruduğunu anlattı.

ÖRGÜT NE YAPACAĞINI BİLEMEZ DURUMDA

FETÖ yöneticisi Orhan İnandı, ABD´nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti. Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık yarattığını belirten Orhan İnandı, FETÖ´de ne yapacağını bilememe hali oluştuğunu söyledi.