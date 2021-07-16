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FETÖ'cü Orhan İnandı'dan 'Biden' itirafı: Örgütü hayal kırıklığına uğrattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, örgütün ABD'de değişen yönetime ve yeni başkan Joe Biden'e bel bağladığını ancak, kısa sürede hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti

FETÖ'cü Orhan İnandı'dan 'Biden' itirafı - Haberler
FETÖ'cü Orhan İnandı'dan 'Biden' itirafı
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DHA

DHA'nın edindiği bilgilere göre Orhan İnandı, kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İnandı örgütün ABD´de Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayın bu inancın koruduğunu anlattı.

ÖRGÜT NE YAPACAĞINI BİLEMEZ DURUMDA

FETÖ yöneticisi Orhan İnandı, ABD´nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti. Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık yarattığını belirten Orhan İnandı, FETÖ´de ne yapacağını bilememe hali oluştuğunu söyledi.

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