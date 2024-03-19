İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak’ın Çekmeköy’de bir villada saklandığını belirlendi.

DHA'nın haberine göre ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak’ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı. REKLAM