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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: FETÖ'den aranan Bekir Boydak yakalandı

        FETÖ üyeliğinden aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı

        FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki Bekir Boydak, Çekmeköy'de saklandığı villada yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:54 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:58
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        FETÖ'den aranan Bekir Boydak yakalandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak’ın Çekmeköy’de bir villada saklandığını belirlendi.

        DHA'nın haberine göre ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak’ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı.

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        oydak’ın villada kaldığını kesinleştiren ekipler bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi. Operasyonda Boydak gözaltına alındı. Villada ise çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

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        #bekir boydak
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