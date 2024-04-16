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        Haberler Gündem FETÖ'den aranan emniyet müdürü noterde yakalandı

        FETÖ'den aranan emniyet müdürü noterde yakalandı

        FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan aranan 1. sınıf emniyet müdürü Hasan Hüseyin Şahinkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesinde noterde işlem yaparken yakalandı. Adliyeye sevk edilen Şahinkaya tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 23:50 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:50
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        FETÖ'den aranan emniyet müdürü noterde yakalandı
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        675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbeleri ve ünvanları geri alınan, 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve FETÖ’ye bağlı dernek kaydı bulunduğu adli ifadelerin bulunması nedeniyle hakkında arama bulunan 1. sınıf emniyet müdürü Hasan Hüseyin Şahinkaya, bugün yakalandı. Fethiye ilçesinde bulunan bir noterde işlem yaptığı tespit edilen Şahinkaya, burada gözaltına alındı. Şahinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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