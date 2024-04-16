FETÖ'den aranan emniyet müdürü noterde yakalandı

675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbeleri ve ünvanları geri alınan, 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve FETÖ’ye bağlı dernek kaydı bulunduğu adli ifadelerin bulunması nedeniyle hakkında arama bulunan 1. sınıf emniyet müdürü Hasan Hüseyin Şahinkaya, bugün yakalandı. Fethiye ilçesinde bulunan bir noterde işlem yaptığı tespit edilen Şahinkaya, burada gözaltına alındı. Şahinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.