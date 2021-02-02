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FETÖ'den gözaltına alınan 2 general adli kontrolle salıverildi, mahrem imam olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban adli kontrolle serbest bırakıldı, mahrem imam olduğu ileri sürülen Yaşar Özdemir tutuklandı.

FETÖ'den gözaltına alınan 2 general adli kontrolle salıverildi, mahrem imam olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 27 Ocak'ta gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Atasoy ve Çoban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahrem imam olduğu ileri sürülen Özdemir "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan tutuklandı.

Yurt dışına çıkışı yasaklanan Celalettin Çoban hakkında, elektronik kelepçe takılarak "konutu terk etmeme" adli kontrol hükmünün uygulandığı öğrenildi.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olan ve örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağladığı tespit edilen Serdar Atasoy'un, etkin pişmanlıktan yararlandığı ve örgüte dair bildiklerini soruşturmayı yürüten savcıya anlattığı belirtildi.

Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy'un da haftada 2 gün ikametgahına en yakın güvenlik birimine imza verme şartıyla salıverildiği kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 1'i mahrem imam 3'ü emekli tuğgeneral 4 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 3'ü 27 Ocak'ta yakalanmıştı.

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