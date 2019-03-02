Ankara'da, Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan takip sonucunda, TSK'den ihraç edilen eski kurmay pilot binbaşı Yunus Ç.'ye kimlik kontrolü yaptı. Kimliğinin olmadığını ileri süren şüphelinin tedirgin davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, Yunus Ç. üzerinde yaptıkları aramada kardeşi Sedat Ç. adına düzenlenmiş sürücü belgesi buldu.

BARANSU'NUN ENİŞTESİ ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre yapılan incelemede, söz konusu sürücü belgesinin ABD'deki FETÖ üyelerince hazırlanmış olduğu tespit edildi. Resmi belgede sahtecilikten işlem yapılan şüphelinin, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu gazeteci Mehmet Baransu'nun eniştesi olduğu öğrenildi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN ARANIYORDU

GBT sorgulaması yapılan şüphelinin İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nce silahlı terör örgütüne üye olma suçundan (FETÖ/PDY) arandığı tespit edildi. Sağlık muayenesinin ardından şüphelinin Yenimahalle İnfaz Bürosu'na teslim edildiği öğrenildi.