Fethullah Gülen öldü mü?
15 Temmuz 2016'da, 251 yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan darbe girişiminin mimarı olarak kırmızı bültenle hakkında arama kararı bulunan ve ABD'de bir süredir tedavi gören FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşı Fethullan Gülen'in öldüğü duyuruldu.
FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ?
15 Temmuz 2016'da, 251 yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan darbe girişiminin mimarı olarak kırmızı bültenle hakkında arama kararı bulunan ve ABD'de bir süredir tedavi gören FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşı Fethullan Gülen'in öldüğü duyuruldu.
Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini bizzat FETÖ'nün yayın organı Herkul duyurdu. Terörist elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.