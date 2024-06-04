FETÖ elebaşının iadesine ilişkin iddiaları güvenlik kaynakları yalanladı

ABD’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) teslim ettiği ve FETÖ elebaşını taşıyan uçağın Türkiye yolunda olduğu iddiaları güvenlik kaynaklarınca yalanlandı.

Sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin güvenlik kaynaklarınca yapılan bilgilendirmede “Sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberler doğru değildir” denildi.

Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi! Haberi Görüntüle

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğindeki sessizlik bir süredir dikkat çekiyordu. Bu sessizlikle birlikte “Kaçırıldı” iddiaları da ortaya atılmıştı. Bu iddiaların ardından Anadolu Ajansı çiftliği dron ile görüntülemiş ve görüntülerde nöbet tutan güvenlik görevlilerinin yerlerinde olmadığı görülmüştü.