FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı

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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Haziran'da Esenyurt'ta bir eve yapılan operasyonla gözaltına alınan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar gözaltına alınmıştı.

DHA'nın haberine göre; emniyette yapılan işlemlerin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gülen ve Çamyar çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmakö suçundan tutuklandı.

Asiye Gülen hakkında, İzmir'deki ikametinde bulunamaması üzerine 15 Şubat 2019'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.