Adıyaman’da, FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan eski Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü G.D., 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan G.D. yargılama sonrasında Edirne’den yurt dışına kaçmak isterken Meriç Nehri'nde yakalandı. Adıyaman’a getirilen G.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.

FİRARİ KADIN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İHA'da yer alan haberlere göre yaklaşık 2.5 yıldır firari olan FETÖ'nün bölge sorumlularından E.Ö. isimli kadın da Gaziantep’te bulunan gaybubet evinde yakalandı. Adıyaman’a getirilen E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada 2.5 yıldan beri firari olan F.D. isimli örgüt üyesi kadın da Şanlıurfa’da bulunan gaybubet evinde gözaltına alındı. Adıyaman’a getirilerek mahkeme tarafından tutuklanan F.D. cezaevine gönderildi.