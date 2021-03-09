"FETÖ ile işimiz yok" diyen Kaval'ın ABD'deki öz geçmişi tam tersini söylüyor

AA

New York'taki Times Meydanı'ndaki ilanı veren AST adlı yapının başındaki isim olan Kaval'ın ABD'deki FETÖ öz geçmişi, örgütün ülkede nasıl çalıştığına ilişkin çarpıcı bir örnek oluşturuyor.

AA muhabiri, kamuya açık kaynaklar üzerinden, "Bizim FETÖ ile işimiz yok." diyen AST yöneticisi Kaval'ın, 2000'li yılların başından bu yana FETÖ'nün eğitim, kültür ve dinler arası diyalog alanlarında faaliyet gösteren en az 5 kurumunda doğrudan üst kademede görev yaptığını tespit etti.

FETÖ'nün bir dönem ABD'de kültürel faaliyetler yürüttüğü Turkish Cultural Centers (TCC) isimli kuruluşa ait internet sitesinde, 2013 tarihli tanıtım kataloğunda resmi yer alan AST yöneticisinin, Murat Kaval ismi ve "TCC CEO'su" sıfatıyla, Massachusetts eyalet binasında yerel yöneticilere hediye takdim ettiği görüldü.

Murat ismini de kullanan Mehmet Kaval, kariyer bilgilerinin yer aldığı LinkedIn isimli internet sitesinde, Peace Islands Institue (Barış Adacıkları Enstitüsü) isimli kuruluşta, 2011-2018 arasında "Üst Yönetici" (CEO) olarak çalıştığı bilgisini paylaştı.

Merkezi New York'ta bulunan Barış Adacıkları Enstitüsü'nün FETÖ'nün dinler arası diyalog faaliyetlerini yürüttüğü ve isim babasının bizzat FETÖ elebaşı Fetullah Gülen olduğu daha önce çok kez haber konusu olmuştu.

- Kurucusu olduğu firmaların FETÖ'nün sözleşmeli okullarıyla ilişkisi

ABD'de 140'tan fazla sözleşmeli okulu olduğu bilinen FETÖ'nün New York, New Jersey, Pennsylvania ve Massachusetts eyaletlerindeki okullarına teknik ve eğitim desteği veren bazı firmaların kurucuları arasında da Mehmet M. Kaval ismine rastlandı.

Kaval'ın internette paylaştığı kariyer geçmişinde yer alan Apple Education Services ve Technotime Business Solutions adlı eğitim şirketlerinin FETÖ iltisaklı bazı okullarda yüz bin dolarla ifade edilen yolsuzluk ve usulsüzlük davalarına adının karıştığı kaydedildi.

Amerikan devletinin öğrenci başına para verdiği ve müfredatından teknik malzemesine, bina tadilatına kadar her türlü masrafını üstlendiği FETÖ'nün sözleşmeli okullarındaki yolsuzlukları araştıran "Empire of Deceit" (Aldatma İmparatorluğu) kuruluşunun internet sitesinde de AST yöneticisi Kaval'ın ismi ön plana çıktı.

Sitedeki araştırma raporunda, New York Eyalet Müfettişliğinin, FETÖ'ye ait Syracuse Academy adlı sözleşmeli okul ile Technotime arasında yapılan alışveriş uygunsuz bulunurken Murat Kaval'ın ortağı olduğu şirketin doğu yakasındaki bazı FETÖ okullarına, 655 bin dolarlık teknik okul malzemesi ve güvenlik kamerası sistemleri satışı yaptığı belirtildi.

Ayrıca, Kaval'ın halkla ilişkiler biriminde çalıştığı Apple Education isimli eğitim şirketin New Jersey'de FETÖ'ye bağlı iLearn School System adı altında faaliyet gösteren sözleşmeli okullar başta olmak üzere New York, Pennsylvania ve diğer eyaletlerde örgüt bağlantılı okullara müfredat programı sattığı bilgisine kamuya açık kaynaklarda rastlandı.

- Türk okulu yapacağız diyerek topladığı 350 bin doların akıbeti belirsiz

AST yöneticisi Mehmet Kaval'ın resmi kayıtların dışında, daha önceki yıllarda FETÖ'nün ABD yapılanmasında "Bölge İmamı" olarak görev aldığı da ortaya çıktı.

Kaval'ın 2006-2009 yılları arasında örgütün New York taşra imamı olarak görev yaptığı, Rochestar, Buffalo ve Syracuse gibi şehirlerdeki tüm FETÖ kurumlarının yapılanma ve işleyişinden sorumlu olduğu öğrenildi.

Rochester'da yaşayan ve isminin saklı tutulmasını isteyen bir Türk vatandaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007'de Murat Kaval olarak tanınan FETÖ imamının bölgede yaşayan Türk vatandaşlarından "Çocuklarınıza özel Türk okulu açacağız." vaadiyle 350 bin dolar topladığını, "iş bilmezlikten yapılan hatalar nedeniyle" okulun bir türlü açılamadığını ve hayırseverlere iade edilmeyen yardım paralarının akıbetinin ise belirsiz olduğunu söyledi.

Rochester sakini Türk vatandaşı, Kaval'ın para toplarken fotoğraf ve adres bilgilerini paylaştığı okulun değil, "1290 Lake Avenue, Rochester, NY" adresindeki eski bir bakımevininin satın alındığı, çatısı ve iç duvarları tadilat nedeniyle yıkıldıktan sonra ruhsatı için başvurulan bina için "okul imarına uygun olmayan bölge" olduğu gerekçesiyle izin alınamadığı bilgisini aktardı.

- Okul için toplanan paralar iade edilmedi

New York'un 3 ilçesinde FETÖ'ye ait kültür merkezleri, sözleşmeli okullar ve üniversite öğrencilerin kaldığı örgüt evlerinin tamamından sorumlu olan Kaval, okulun yapımını sağlayamadığı gibi, bölgedeki Türk halkından toplanan paraları da iade etmeyince, Pennsylvania'daki örgüt merkezine şikayet edilmesi üzerine görevinden el çektirildi. Kaval'ın yerine Şerif Meral isimli yeni bir "imam" atandı.

Kaval ile ilgili bir başka iddia da Rochester'da yarım kalan okul projesi için alınan arsa ve binaların, Y.Y. isimli bir Türk vatandaşın cami inşası için almaya çalıştığı bir mekan olduğu yönünde.

Rochestar'daki Türk vatandaşlarının çoğu tarafından bilindiği söylenen olayda, Kaval'ın, bir başka dini grubun temsilcisi olan Y.Y'yi, cami yapmak niyetiyle bulduğu arsadaki 2 binanın birisini okul, diğerini cami olarak beraber işletilebileceği konusunda ikna ettiği, sonrasında ise bu kişiyi tamamen projenin dışında bıraktığı iddia edildi.

- Yöneticiliğini yaptığı kurumla bağını gizleme çabası

Mehmet Kaval'ın, Rochester merkezli örgüt imamlığının yanı sıra bir dönem birlikte anıldığı Helping Hands Relief Foundation, Inc. ve Hizmet Relief, Inc. isimli FETÖ'ye bağlantılı kuruluşların bilgisini LinkedIn'deki kariyer geçmişine dahil etmediği gözlendi.

2018'de kurulan AST'nin vergi kayıtlarında tam zamanlı çalışan ve CEO olarak kayda geçen Kaval'ın isminin, kurumun resmi internet sayfası dahil bugüne kadar hiçbir bildiride veya etkinlikte yer almaması dikkati çekti.

Kaval'ın, tepe yöneticiliğini yaptığı kurumda isminin açıkça zikredilmemesi, daha önce çalıştığı FETÖ kurumları ile AST arasında bağ kurulmasını önleme çabası olarak algılandı.

- AST'nin kadın çalışanının geçmişinde de benzer FETÖ bağı

En son, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile şiddet mağduru kadınların resim ve isimlerinin arasına terör örgütü kapsamında tutuklanan bazı kadın ve erkek FETÖ üyelerinin dövizlerinin de taşındığı gösteriler düzenleyen AST'nin Kadın İlişkileri Direktörü Hafza Girdap'ın da kamuya açık kaynaklarda, tıpkı Mehmet Kaval gibi geçmişte birçok FETÖ kuruluşuyla bağının olduğu tespit edildi.

AST'nin her organizasyonunda ön plana çıkan Girdap'ın, 2018 yılına kadar Georgia eyaletindeki Fulton Science Academy isimli FETÖ'nün sözleşmeli okulunda İngilizce öğretmenliği yaptığı bilgisini, LinkedIn sayfasındaki kariyer geçmişine eklediği görüldü.

Girdap'ın aynı sayfada, 2004-2009 yıllarında FETÖ'nün Türkiye'de açtığı ilk yüksek eğitim kurumu olan Fatih Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptığı bilgisi yer aldı.

Girdap ayrıca, New Jersey'de faaliyet gösteren Sisterhood of Salaam Shalom isimli dinlerarası diyalog kuruluşunda gönüllü üyeliği bulunduğu bilgisini de aynı platformda paylaştı.