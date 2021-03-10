FETÖ itirafçısı, örgütten habersiz evlenenlere yapılan baskıyı anlattı

AA

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturmaları kapsamında Konya'da yakalanan M.S, terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması"nda sorumlu olarak faaliyet yürüttüğünü itiraf etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan "Bilal" kod adlı M.S, 2008 yılında imam hatip lisesinde okurken yanına gelen örgüt mensuplarının yönlendirmesiyle örgütün evlerinde kalmaya başladığını belirtti.

Örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü, büyük bölge imamının katıldığı toplantıda da bulunduğunu aktaran M.S, bu toplantıda, evlerde kalan öğrencilerin kırılmaması, kız arkadaşı edinmelerinin engellenmesi, daha çok kişi kazanılması için çalışma yapılmasının istendiğini ifade etti.

Katıldığı örgüt toplantılarında sorumluların, kazanılan öğrencilerin meslek sahibi olduklarında her yerde kendilerinden adamların olacağını, bu nedenle öğrencilere hassas davranılması telkininde bulunduğunu dile getiren M.S, şunları anlattı:

"Kayseri'de kayıt öncesinde evleri hazırlamak için çalışma yaptık. Üniversiteyi kazanarak yeni kayıt yapmaya gelen öğrencilerin işlemlerine yardımcı olduk. Bu öğrencilerin isim listeleri bulundukları illerdeki FETÖ yapılanmasına ait dershanelerden bize geliyordu. Bu öğrenciler ile irtibat kurarak yapılanmaya ait evlerde kalmaları için ikna etmeye çalışıyorduk. FETÖ yapılanmasında 'doktor' pozisyonundaki sorumlunun şehir dışı talebe mesulleri toplantısına katıldım. Sorumlu abi, bizi tek tek çağırarak askeri öğrencilerin durumu hakkında bilgi alıyordu. Askeri kısım çok mahrem tutuluyordu. Birçok askeri lisede okuyan öğrenciye abilik yaptım. Bir süre sonra bölge imamı oldum. Bana bir mütevelli heyeti verildi."

Görevli olduğu ilde büyük bölge muhasebecisiyle belirlenen esnaflardan "burs parası" adı altında para topladıklarını, bir yıllık bursun kişi başı 3 bin lira olduğunu aktaran M.S, bazı esnafların çek ya da senet verdiğini, senedini ödemeyenler hakkında da icra takibi başlatıldığını söyledi.

- "Öğrencilere komutanların davranışlarını sordular"

Belli bir plan dahilinde illeri dolaşarak askeri lise öğrencileriyle görüşmeler yaptığı, gelmeyen öğrencileri ankesör ve büfelerdeki sabit hatlardan arayarak katılmama nedenlerini sorduğu bilgisini paylaşan M.S, şu itiraflarda bulundu:

"Öğrencilere bana ulaşmak istediklerinde tedbir amacıyla ankesör ve büfe sabit hatlarından aramalarını söylüyordum. Askeri lise öğrencilerine bir haftalık kamp düzenledim. İki haftada bir İzmir'e giderek askeri öğrencilerle görüştüm. Bir görüşmemizde asistan olarak bilinen biri beni arayarak bulunduğumuz yerin adresini istedi. Askeri öğrencilerle görüştüğümüzde yanımıza gelen ve 'asistan' diye bilinen kişi bazı komutanların ismini vererek kendilerine nasıl davrandıklarını sordu. Komutanlar ve öğrenciler hakkında bilgileri not alarak ayrıldı."

İzmir'den Ankara Kara Harp Okulu'na geçen öğrencilerle görüşmeye devam ettiğini belirten M.S, ilgilendiği öğrencilerden birinin Amerika'da terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yanına götürülme sürecini şöyle anlattı:

"Sorumlu abilerimden biri Ankara'da birinin beni arayacağını ve belirtilen adrese gitmemi söyledi. Yaptığımız görüşmede Kara Harp okulu bünyesinde Amerika'ya bir gezi düzenleneceğini, ilgilendiğim öğrencilerden birinin de bu geziye katılacağını ve serbest günde Fetullah Gülen'in yanına götürüleceğini söyledi. Öğrenciyle ayrıca görüşerek durumu ona anlattım. Bu görüşmeden birkaç hafta sonra Amerika'ya gidip geldiler. Döndüklerinde ne yaptıklarını sordum. Orada birinin kendisini alarak Fetullah Gülen'in yanına götürdüğünü anlattı. Daha sonra Kara Harp Okulu öğrencilerinin abiliğini yaptım."

- "Nişanlandığımı öğrenince görevlerimi elimden aldılar"

FETÖ/PDY'nin evliliklerine karıştığı için akrabası olan kızla nişanlanmasını 3 yıl örgütten gizlediğini, evine ziyaret gelen abilerinin parmağındaki yüzüğü görmesiyle durumu öğrendiklerini aktaran M.S, büyük bölge imamının kendisiyle görüşerek, "Nasıl bizden habersiz nişanlanırsın. Cemaat dışından biriyle evlenilmeyeceğini bilmiyor musun? Cemaat harici evlenemezsin. Evlenirsen hayatın mahvolur, geçinemezsiniz. Şimdiden ayrıl." dediğini, bunu kabul etmeyince "bölge imamlığı" ile "şehir dışı talebe mesullüğü" görevlerini aldıklarını aktardı.

Van'a atandıktan sonra örgütle bağını kopardığını ifade eden M.S, şöyle devam etti:

"2008'den 2015'e kadar bilmeyerek de olsa FETÖ terör örgütünün yapılanması içinde bulundum. Bu sürede Allah rızası için çalıştığını düşünerek bu yapılanma içinde grup abiliğinden bölge imamlığına kadar birçok görevde bulundum. Bu görevleri yaparken dini duygularla dine hizmet ettiğimi düşünerek yaptım. Bu eli kanlı terör örgütü yapılanmasının böyle bir hain plan içinde olduğunu bilseydim içinde bulunmazdım. Çok pişmanım."