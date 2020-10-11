AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "altın nesil" olarak nitelendirdiği isimlerden Ceylan ve Salmaner, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlarında soruşturma başlatıldı.

O tarihlerde adreslerinde bulunamayan FETÖ firarileri, emniyetin fiziki ve teknik takip sonucu 3 yılın ardından 8 Ekim'de Etimesgut'taki hücre evinde yakalandı.

İki şüpheli, emniyet ve savcılık ifadelerinde, FETÖ üyesi olmadıklarını, ByLock başta olmak üzere örgüte ait haberleşme programlarını kullanmadıklarını iddia etti.

Ancak soruşturma dosyasında yer alan ByLock analiz raporu, eski birinci sınıf emniyet müdürlerini yalanladı.

Rapora göre Ceylan ve Salmaner, ByLock kullanıcı adı ve şifresi için kendi isim, soyadları ile memleketlerinin plaka kodu, işe başlangıç tarihi ve görev yerlerinin adlarını tercih etti.

Şüpheli Ceylan, 160454 ID ByLock hesabını 26 Ağustos 2014'te aktifleştirdi.

Kullanıcı adını, memleketi Afyonkarahisar ve plaka kodundan esinlenerek "karahisar03" olarak belirleyen Ceylan, o tarihte ikamet ettiği Ankara'nın İncek semtinin ismini kullanarak "incek2014" şifresini oluşturdu.

HTS baz istasyonu ve internet trafik verilerine göre Ceylan'ın, ByLock kullandığı iller arasında Ankara'nın yanı sıra Afyonkarahisar ve Denizli de yer aldı.

Ceylan'ın telefonun baz verdiği 8-17 Ekim 2014'te senelik iznini kullanmak için memleketi Afyonkarahisar'da olduğu, ayrıca eşinin ailesinin bulunduğu Denizli'ye de gittiği tespit edildi.

Ceylan'ın ByLock yazışma grubunda, FETÖ'den hakkında işlem yapılan eski emniyet müdürleri Cihangir Çelik, Lokman Kırcılı, Halit Turgut Yıldız, Kadir Ay, Ertan Yavaş, Selçuk Kızılay, İsmail Baş, Çetin Çelik ve Fazlı Öcal yer aldı.

İfadesinde söz konusu isimlerle ByLock üzerinden haberleşmediğini iddia eden Ceylan, "Bu görüşmeler tamamen normal telefon araması ile yapılan görüşmelerdir." dedi.

- İşe giriş yılı şifresi oldu

Şüpheli Hüsrev Salmaner de örgüt üyeleriyle irtibat için "119021" ve "122730" İD numaralı iki ByLock hesabı kullandı.

"husrev87" kullanıcı adını tercih eden Salmaner, yine isminin baş harfi ve işe giriş yılı olan 1987'den yararlanarak "h878787@" şifresini oluşturdu.

İfadesinde söz konusu programı kullanmadığını iddia eden Salmaner, "Hiçbir zaman ByLock kullanmadım. Kullanıcı adı bana ait değildir. Programı kullanmış olsam karışık bir şifre kullanırdım. Muhtemelen ismim her yerde geçmesi nedeniyle teknolojiden faydalanan birilerinin yapmış olduğunu düşünüyorum." savunmasını yaptı.

- Darbe girişiminden önce emekli edildiler

Cemil Ceylan, Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına atandı.

Hüsrev Salmaner de 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

İki şüpheli, 2015'te çıkarılan KHK ile resen emekli edilen 1776 emniyet müdürü arasında yer aldı. Darbe girişiminden sonra Ceylan ve Salmaner'in rütbeleri geri alındı.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ele geçirilen dijital belgelerde, Ceylan ve Salmaner'in "A5" olarak kodlandıkları, bunun da örgüte sadakat ve bağlılığı en üst seviyede olan kişiler için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.