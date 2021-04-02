FETÖ'nün firari

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AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, firari örgüt mensubunun Etimesgut'ta bir evde saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, E.Ç. gözaltına alındı. Tanınmamak için fiziki görünümünü değiştirdiği anlaşılan E.Ç, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

E.Ç'nin, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığındaki görevinden ihraç edilen E.Ç'nin 2018'den bu yana firari olduğu belirlendi.

Deliller ve daha önceki FETÖ operasyonlarında yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan tespitler sonucu E.Ç'nin, örgütün mahrem yapılanmasında sözde "Erzurum büyük bölge talebe mesulü" olduğu saptandı. E.Ç'nin ayrıca üniversite yapılanmasındaki örgüt üyelerinin telefonlarına örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklediği tespit edildi.

Örgüt dershanelerinden adam kazandırma gibi faaliyetlerde bulunan ve örgütün ödül programlarında sunuculuk yapan E.Ç'nin eşinin de kamu görevinden ihraç edildiği, FETÖ üyeliği nedeniyle uzun süredir cezaevinde bulunduğu öğrenildi.