FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında 31 sanığın cezalandırılması, 4 sanığın dosyasının ayrılması istendi

AA

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ile müdahil kurumlar Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı avukatları katıldı.

Duruşmada, dosyanın mütalaa için gönderildiği cumhuriyet savcısının 12 Şubat 2021'de mütalaasını hazırlayıp mahkemeye sunduğu bildirildi.

- 31 sanığa "ceza", firari 4 sanığa ise "ayırma" talebi

Mütalaada, firari sanıklar Fetullah Gülen, Mehmet Gökdeniz, Mustafa Muhammet Günay ve Rıza Nur Meral hakkındaki dava dosyalarının, savunmalarının alınmaması, dava dosyasındaki diğer kişilerle hukuki-fiili bağlantılarının kalmaması ve diğer sanıklar hakkında karar verilme aşamasına gelinmiş olması sebebiyle ayrılmasına karar verilmesi istendi.

Sanıklardan Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, Arzu Üre, Aylin Kılınç Aydın, Çetin Tekdemir, Ertuğrul Yılmaz, Fuat Yılmaz, Harun Akca, İlhan Karagöz, İnci Konuk, Kezban Uyar, Mehmet Seydi Şentürk, Murat Atakan Kayalar, Nalan Erpolat, Nihat Kurt, Oğuz Kaan Gündüz, Salih Zeki Azak, Selahattin Keleş ve Zeynep Meral'in (19),"silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, sanıklardan Yüksel Nalbant'ın mevcut delil durumu ile yargılama sürecindeki savunmaları ve anlatımlarına göre etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, bu sanığın "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan, 3 yıl 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer sanıklar Ali İhsan Özay, Emrullah Emre Topal, Köksal Turna, Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, Ruhi Gürer, Rüstem Karaoğlan, Selahattin Altuntaş, Semih Sadır, Süleyman Düzgün, Süleyman Muzaffer Bicak ve Şahin Erçin'in (11),delil durumuna göre "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım eden" konumunda sayılması gerektiği kaydedilen mütalaada, bu sanıkların da indirim uygulanması mahkemenin takdirinde olmak üzere, "yardım" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle mahkum edilmesi istendi.

Mütalaada, sanıklardan Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, Ali İhsan Özay, Aylin Kılınç Aydın, Çetin Tekdemir, Emrullah Emre Topal, Ertuğrul Yılmaz, Harun Akça, Mehmet Seydi Şentürk, Nalan Erpolat, Nihat Kurt, Selahattin Altuntaş ve Zeynep Meral adına Bank Asya'da, çok sayıda TL, döviz ve altın hesabının açıldığı, bu hesaplardan bazılarının FETÖ'nün müzahir bankasının kurtarılmasına yönelik örgüt talimatlarının olduğu 1. ve 2. dönemi kapsayacak şekilde açıldığı belirtildi.

- Sanıkların, FETÖ üyesi veya yardım eden konumunda oldukları kanaatine varıldı

Sanıklar hakkında üye oldukları dernekler, iş yerlerindeki yayın abonelikleri, bazılarının çalışanları üzerinden örgütün şifreli programı ByLock ADSL bağlantısı çıkması, eğitim kayıtları, HTS irtibatları, aleyhlerine olan beyanlar, yapılan bağışlar, ev veya iş yerlerinde 1 dolar bulunması, Digitürk iptali ve Bank Asya kayıtları gibi çok sayıdaki delilin birlikte değerlendirildiği aktarılan mütalaada, sanıkların örgüt üyeliğinin hukuki unsurları olan süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik şartlarını gerçekleştirdikleri eylemlerle taşıdıkları, gerek faaliyetlerin içeriği, gerekse eylem tarihleri itibariyle suç kasıtlarının mevcut olduğu ve FETÖ üyesi veya yardım eden konumunda bulundukları kanaatine varıldığı bildirildi.

- Savunmaların alınmasının ardından karar verilmesi bekleniyor

Sanıklar, duruşmada mütalaaya karşı savunma yapıyor. 26 Mart 2021 Cuma gününe kadar süreceği belirtilen duruşmalarda, sanık savunmalarının alınmasının ardından, Cuma günkü duruşmada karar verilmesi bekleniyor.