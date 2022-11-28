FETÖ'nün Kastamonu'daki

İHA

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Kastamonu'daki "izdivaç sorumlusu" ve "bölge talebe mesulü", polisin operasyonuyla yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından firari FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Bu çerçevede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı Bylock'u kullandığı ve örgütün sözde "lise mesulü" ve "bölge talebe mesulü" ile Kastamonu'da kadın izdivaç sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen E.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla firari kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.