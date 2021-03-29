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FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına ilişkin davada yargılanan eski askeri öğrenciye "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası
AA

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sinan A. ile avukatı katıldı.

İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında, "Mevcut deliller uyarınca sanığın, örgütün iletişim metotlarından 'ankesörlü/sabit hatlardan aranma' gizli iletişim sistemine dahil olduğu, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütün 'sohbet' adı altındaki periyodik toplantılarına katıldığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle organik bağı olduğuna ilişkin temadi eden, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemlerinin bulunduğu anlaşılmıştır." tespitine yer verdi.

Sanık Sinan A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Sanık Sinan A, hakkındaki suçlamaları reddetti, örgütle bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

FETÖ mensubu olduğuna dair beyanların kendisine karşı husumet besleyenler tarafından verilmiş olabileceğini savunan Sinan A, ankesörlü telefonlardan ardışık aranmalarının da örgütle ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Sanık avukatı da müvekkilinin dosyasında şüpheden uzak, somut delil bulunmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sinan A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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