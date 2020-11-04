FETÖ'nün medya yapılanması davasında Yargıtay kararı sonrası ilk duruşma

AA

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, 25 sanıklı FETÖ'nün medya yapılanması dava dosyasına ilişkin 6 Mart 2020 tarihli temyiz kararında, 17 sanık hakkında onama, 8 sanık hakkında da bozma hükmü kurmasının ardından, haklarında verilen hüküm bozulan 8 sanık, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, Yargıtay bozması sonrası çoğu tahliye olan tutuksuz sanıklar Atilla Taş, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız katıldı.

- Bozma kararına uyuldu

Duruşmada Yargıtay'ın bozma ilamına karşılık sanıklardan beyan alındı. Sanıklar, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 8 sanıkla ilgili bozma kararına uyulmasına yönelik hüküm kurdu.

Duruşmada söz alan sanıklardan Atilla Taş, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan bir davadan beraat ettiğini belirterek, "Bizi tahliye eden bir mahkeme heyetini görevden alırlarsa, yerine başka bir mahkeme heyeti atanırsa, yargıya nasıl güvenebilirim? Öyle bir karar verin ki, bize 'hakimler varmış' dedirtin. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Ahmet Memiş ise, dosyaya göre hiçbir cemaat ve örgütle bağlantısının olmadığının açıkça görülebileceğini belirterek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i eleştirdiği bir haber yaptığı için Gülen tarafından kendisine dava açıldığını anlattı. ByLock üyeliği bulunmadığını ve sadece gazetecilik yaptığını belirten Memiş, beraatini talep etti.

Söz alan diğer sanıklar da, suçsuz olduklarını belirterek, beraat ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.

- Duruşma 31 Mart 2021'de

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların ayda bir imza verme şeklindeki adli kontrollerinin kaldırılması taleplerinin, adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olduğu gerekçesiyle reddine hükmetti.

Sanıklardan Atilla Taş'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini, bu aşamada dosyada sanıkla ilgili evrak işlemleri ve yazışmaların sürmesi nedeniyle yerinde görmeyerek reddeden heyet, duruşmayı 31 Mart 2021'e erteledi.

- Dava süreci

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davayı 8 Mart 2018'de karara bağlamıştı.

Firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatini kararlaştırmıştı.

Atilla Taş'ın da aralarında olduğu 13 sanığın beraatine karar veren heyet, Atilla Taş'ın, ''örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmiş ve bu sanıklara adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 11 sanığı 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırırken, 12 sanığa da 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti.

- Yargıtay'dan bozma

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece karara bağlanan davaya ilişkin yapılan istinaf başvurularını 24 Ekim 2018'de karara bağlamış, verilen kararda usul ve esasa ilişkin bir aykırılık bulunmadığından istinaf başvurularının esastan reddine hükmetmişti.

İstinaf kararına yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, davada 25 sanık hakkında verilen hükmü kısmen bozmuştu.

Yargıtay, 6 Mart 2020 tarihli kararında, 17 sanık hakkında onama, Atilla Taş'ın da aralarında olduğu 8 sanık hakkında ise farklı nedenlerle bozma hükmü kurmuştu.

Bozma hükmünün ardından tahliye taleplerini değerlendiren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mart 2020'de tutuklu 6 sanığın tahliyesine karar vermişti.