DHA

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi görülen duruşmada, sanık Osman Karaca ve avukatı hazır bulundu. Sanık Karaca savunmasında, "Hiçbir terör örgütü ile ilişkim yoktur ve hiçbir ülke adına veya aleyhine casusluk yapmadım. Silah, örgüt, casusluk gibi konularda hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Bu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

25 yıldır eğitimci olduğunu söyleyen ve Bylock hesabının olmadığını belirten Osman Karaca, "Birikimlerimi faizsiz bankacılık sisteminden dolayı Bank Asya'yı değerlendirmekteydim. 25 yıldan beri yurt dışında olmama rağmen herhangi bir soruşturmaya konu olmadım. Bu yaşıma kadar suçlama, mahkeme, gözaltı ve tutukluluk nedir, bilmiyordum. Trafik cezam bile yoktur. Ülkemizi ve milletimizi utandıracak herhangi bir davranışım olmamıştır. Bütün hayatım yaşadığım ülkelerin kanunların çerçevesindedir" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık Osman Karaca'nın Bylock kimlik ve tespit değerlendirilme tutanağının olup olmadığı hususuyla ilgili Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünden (KOM) sorulmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Osman Karaca'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kamboçya dış yapılanmasında yer alan Zaman İnternational School da okul müdürü olarak görev yaptığı, sonrasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından FETÖ/Meksika ülke imamı olarak görevlendirildiği anlatıldı. Şüpheli Osman Karaca'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yurtdışı yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, şahısların kimlik bilgilerinin de içerisinde olan CD 'de yapılan incelemede, şüpheli Osman Karaca'nın Meksika'nın Meksiko şehrinde faaliyet göstermesi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir Türkiye Meksika Endüstri ve Ticaret Odası isimli derneğinin etkin bir şekilde öne çıkan bir kişi olduğu, adı geçen derneğin terör örgütüne müzahir TUSKON ile bağlantılı olduğu ve Meksika'da anaokulu olarak faaliyet gösteren Colegio De Excelenci A Raindrop isimli eğitim kurumunun yöneticilerinin arasında yer aldığı kaydedildi.

Şüpheli Karaca'nın FETÖ silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığını söyleyen iddianamede, şüpheli Bylock uygulamasını kullanıldığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Osman Karaca'nın 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'uluslararası casusluk' suçlarından 16 yıldan 26,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.